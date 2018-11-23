قرار جمهوري بتعيين محمود المتيني عميدًا لطب جامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: أعلن الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، صدور قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور محمود أحمد شوقي المتينى عميدا لكلية الطب جامعة عين شمس.

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