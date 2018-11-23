وزيرة الصحة تقرر زيادة عدد الأطباء بالوحدات الصحية بنصر النوبة وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- أ ش أ:

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، زيادة عدد الأطباء في الوحدات الصحية بنصر النوبة وأسوان ، إلى جانب الإعلان عن جدول شامل للأطباء بمواقع تواجدهم في الوحدات والمستشفيات، مع تكليف الأطباء بالإعلان عن أرقام هواتفهم بمقار عملهم دعما ً لصحة المواطن الأسواني ، بجانب دعم عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات بالتجديدات والتطويرات والتجهيزات والأدوات الصحية والعلاجية

وكشف النائب ياسين عبد الصبور نائب دائرة نصر النوبة ، أنه قريبا سيتم دعم نصر النوبة بأجهزة أشعة مقطعية ، لافتا ًأن الوزيرة أعربت عن دعمها لأبناء النوبة وأسوان في حقهم الصحي والعلاجي ، مع تلافى ووضع حلول وبدائل لإنهاء معاناتهم.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، قد عقدت اليوم اجتماعا بوفد قيادات النوبة بمقر الوزارة ، بحضور النائب ياسين عبد الصبور نائب دائرة نصر النوبة .

وأكد عبد الصبور، خلال تصريحات صحفيه له مساء اليوم ، أنه ألتقى الوزيرة ووفد من أبناء النوبة، حيث استعرض الوفد العديد من الطلبات والمشكلات الشائكة التي تخص مستشفيات نصر النوبة وغرب أسوان.