أزمة قلبية تنهي حياة شرطي داخل قسم شرطة إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لفظ أمين شرطة أنفاسه الأخيرة داخل قسم شرطة إمبابة، اليوم الجمعة؛ إثر إصابته بأزمة قلبية. وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء مباشرة الشرطي لعمله بديوان القسم، فوجئ زملائه بسقوطه على الأرض، وحاولوا إفاقته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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