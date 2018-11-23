الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة تصل لحد السيول على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد موجة من التقلبات في الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين.

وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة شمال البلاد والسواحل الشمالية وتمتد حتى القاهرة والوجه البحري ومناطق من شبه جزيرة سيناء".

وأوضح مدير مركز التبؤات الجوية، أنه من المحتمل أن تتحول الأمطار الغزيرة إلى موجة من السيول في مناطق شمال سيناء، مشيرًا إلى وجود نشاط لحركة الرياح من شأنها التسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية وخاصة في البحر المتوسط.

وتابع "شاهين": "ستتواجد الشبورة المائية بكثافة خاصة في الساعات الأولى والمتأخرة من الخميس، وتزداد نسبتها على الطرق المجاورة للقنوات المائية أو الأراضي الزراعية، وخاصة بالنسبة للطرق المؤدية إلى سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية".

ونصح مدير مركز التنبؤات الجوية، أصحاب السيارات والسائقين بالتأكد جيدًا من عمل مساحات الزجاج خلال عملية هطول الأمطار حتى لا تحدث مشكلات في الرؤية نتيجة لتراكم المياه على الزجاج فيؤدي إلى وقوع حوادث طرق، كما نصحهم بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وعدم الإفراط في السرعة تجنبًا للحوادث.

وشدد على الأسر، خاصة طلاب المدارس بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة؛ تجنبًا لموجة البرد المقبلة في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.

يشار إلى أن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أكد عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من الخميس حتى الأحد المقبل.

وذكر "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، أن درجات الحرارة تنخفض من 4 إلى 5 درجات، وهناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، تكون خفيفة على القاهرة، ومتوسطة على شمال وجنوب البلاد ومدن القناة. ولفت إلى أن ذروة عدم الاستقرار تبدأ من غدٍ الجمعة، وتتمثل في سقوط أمطار غزيرة، وتصل إلى حد السيول على شمال البحر الأحمر وسيناء، ومتوسطة على القاهرة وشمال الصعيد.