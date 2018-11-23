أهم التصريحات في 24 ساعة: العالم "الشرير" مسئول عن مقتل خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العالم بأكمله ربما يتحمل مسئولية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما صرحت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني بأنه يتعين أن يخضع المسئولون عن مقتل خاشقجي للمساءلة، وصرحت زعيمة المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي تسيبي ليفني بأن حكومة بنيامين نتنياهو تنهار.

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