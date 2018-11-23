وزير الخارجية الموريتاني يستقبل السفير المصري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (أ ش أ)

استقبل وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، اليوم الخميس ، بمكتبه في نواكشوط ، السفير أحمد رشاد سلامة سفير مصر الجديد لدى موريتانيا .

وتسلم وزير الخارجية الموريتاني من السفير المصري ، خلال اللقاء ، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى موريتانيا .