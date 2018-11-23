يورونيوز: شركات السيارات الألمانية مستعدة للاجتماع مع إدارة ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (أ ش أ)

أعلنت مصادر في صناعة السيارات الألمانية اليوم /الخميس/ عن استعداد مسؤولي شركات إنتاج سيارات فولكس فاجن، بي إم دبليو، ودايملر لحضور اجتماع في البيت الأبيض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من عدم تلقيهم دعوة رسمية حتى الآن.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية عن مصادر إعلامية داخل ألمانيا قولها إن الاجتماع من الممكن أن ينعقد الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه من غير المعلوم حتى الآن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور الاجتماع من عدمه.

وأضافت يورونيوز أن مصدراً صناعياً - لم تسمه - أوضح أن الاجتماع مُخطط له وأن الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات المذكورة يعتزمون حضور هذا الاجتماع.

وأشارت القناة إلى أن مصدراً آخر أكد على التخطيط لعقد الاجتماع في العاصمة واشنطن موضحاً أن مسؤولي هذه الشركات لن يتفاوضوا نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قد هدد لشهور بفرض تعريفات جمركية على جميع السيارات المجمعة داخل الاتحاد الأوروبي إلا أنه امتنع عن ذلك إثر بدء مفاوضات مع الاتحاد حول تخفيف القيود التجارية.