كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مصرع القيادي البارز .."كتكوت" داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت أن الكتكوت كان العقل المخطط لعدد من العمليات الاجرامية، وشغل مناصب أمير الإسناد في مصفاة بيجي النفطية، وأمير مفارز جبل مكحول، وأمير إسناد لواء القعقاع، وأمير عسكري في الحضر، وأمير أمني لقاطع الشرقاط .
وقالت الاستخبارات العراقية أيضاً أن "الكتكوت" الداعشي "كان المشرف على حفر الأنفاق، واختيار مواقع السلاح، والذخيرة، وتوفير الماء والغذاء، وصنع العبوات، وشراء الآليات في الشرقاط".
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