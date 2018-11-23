كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 100 جندى نيجيرى فى هجوم على قاعدة عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، عن مصادر نيجيرية رسمية اليوم الخميس، أنّ مسلحين قتلوا نحو 100 جندي نيجيري في هجوم على قاعدة للجيش يوم الأحد، متهمة تنظيم داعش بغرب أفريقيا.

ويعد هذا الرقم من بين أكبر الخسائر منذ تولي الرئيس محمدو بخاري السلطة عام 2015 وقد يزيد من الضغوط عليه قبل الانتخابات المقررة في فبراير.

وهاجم المتمردون القاعدة في قرية ميتيل في شمال شرق ولاية بورنو، وهي بؤرة تمرد قامت به جماعة بوكو حرام وداعش.

وقال أحد الضباط الذي طلب عدم ذكر اسمه: باغتنا المتمردون على حين غرة، وأحرقت القاعدة بالأسلحة وفقدنا حوالي 100 جندي، إنها خسارة كبيرة ".