كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة التجارة العالمية: حجم القيود التجارية يغطى 481 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طبقت البلدان المنتمية لمجموعة العشرين في أكبر الاقتصادات في العالم 40 إجراءاً جديداً لتقييد التجارة بين منتصف مايو ومنتصف أكتوبر، حيث تغطي نحو 481 مليار دولار من التجارة حسب منظمة التجارة العالمية يوم الخميس.

وقالت الشركة في بيان، إنّ القيود الجديدة تغطي 6 أمثال التجارة مقارنة بالفترة السابقة، وهي الأكبر منذ بدأت منظمة التجارة العالمية مراقبة تجارة مجموعة العشرين في عام 2012