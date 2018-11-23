كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: القضاء جعل أمريكا "غير آمنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، الهجوم على القضاء، متهماً القضاة بأنهم جعلوا البلاد غير آمنة بسبب خلاف مرير بين الجانبين حول طالبي اللجوء.

وشن ترامب أحدث هجماته بسبب هذه القضية، على تويتر، بعد يوم من مواجهة علنية مع رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، حول استقلال المحاكم.

وكتب ترامب: "لا يجب أن يُصدر القضاة قرارات حول الأمن.. والأمان على الحدود أو في أي مكان آخر". وقال: "إنهم لا يعرفون شيئاً عن ذلك، ويجعلون بلادنا غير آمنة".

وأضاف "يجب السماح لجهات تطبيق القانون العظيمة بالقيام بعملها، وإلا فالبديل سيكون الهرج، والمرج، والفوضى، والإصابات، والموت".

وعبر ترامب، الذي سبق له أن هاجم القضاة، بعد إصدارهم أحكاماً لم تكن لصالحه، عن غضبه هذا الأسبوع، بعد منع محكمة الاستئناف الفدرالية مؤقتاً، إعلاناً رئاسياً حول اللجوء.

وجاء في الإعلان أنه لا يحق لغير الذين يدخلون الولايات المتحدة من نقاط دخول رسمية التقدم بطلبات اللجوء، ما يعني الرفض المباشر للمتسللين عبر الحدود.

وفي خطوة استثنائية، رد روبرتس على انتقاد ترامب لقاضٍ فدرالي بوصفه أنه "قاضي أوباما".

وقال روبرتس في بيان لوكالة "اسوشييتد برس الأربعاء: "ليس لدينا قضاة أوباما أو قضاة ترامب، أو قضاة بوش أو قضاة كلينتون".

وأضاف "ما لدينا هو مجموعة استثنائية من القضاة المخلصين الذين يبذلون أفضل ما بوسعهم لتوفير الحقوق المتساوية لمن يمثل أمامهم".