كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: القضاء جعل أمريكا "غير آمنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكتب ترامب: "لا يجب أن يُصدر القضاة قرارات حول الأمن.. والأمان على الحدود أو في أي مكان آخر".
وقال: "إنهم لا يعرفون شيئاً عن ذلك، ويجعلون بلادنا غير آمنة".
وأضاف "يجب السماح لجهات تطبيق القانون العظيمة بالقيام بعملها، وإلا فالبديل سيكون الهرج، والمرج، والفوضى، والإصابات، والموت".
وعبر ترامب، الذي سبق له أن هاجم القضاة، بعد إصدارهم أحكاماً لم تكن لصالحه، عن غضبه هذا الأسبوع، بعد منع محكمة الاستئناف الفدرالية مؤقتاً، إعلاناً رئاسياً حول اللجوء.
وجاء في الإعلان أنه لا يحق لغير الذين يدخلون الولايات المتحدة من نقاط دخول رسمية التقدم بطلبات اللجوء، ما يعني الرفض المباشر للمتسللين عبر الحدود.
وفي خطوة استثنائية، رد روبرتس على انتقاد ترامب لقاضٍ فدرالي بوصفه أنه "قاضي أوباما".
وقال روبرتس في بيان لوكالة "اسوشييتد برس الأربعاء: "ليس لدينا قضاة أوباما أو قضاة ترامب، أو قضاة بوش أو قضاة كلينتون".
وأضاف "ما لدينا هو مجموعة استثنائية من القضاة المخلصين الذين يبذلون أفضل ما بوسعهم لتوفير الحقوق المتساوية لمن يمثل أمامهم".
ورد ترامب أمس الخميس، قائلاً: "يمكن القاضي روبرتس أن يقول ما يشاء، ولكن الدائرة التاسعة هي كارثة حقيقية"، مشيراً إلى أنها "خارجة عن السيطرة، وسمعتها فظيعة.. أكثر من أي دائرة أخرى في البلاد".
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