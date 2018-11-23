كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسودة اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول مستقبل العلاقات بعد "البريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مسودة اتفاق تحدد علاقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم أنّ الجدل مع إسبانيا حول السيطرة على جبل طارق يجب أن يتم تسويته قبل أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي يوم الأحد من أجل إبرام الاتفاقية.

وارتفع الجنيه الاسترلينى بنسبة 1% تقريبًا على خلفية أخبار الخميس وسط ارتياح بين المستثمرين بأن 18 شهرًا من المفاوضات المتوترة والمضنية بدأت تؤتي ثمارها، مما جعل بريطانيا قريبة من أكبر سوق لها وضمان عدم تغير أي شيء كثيرًا خلال الفترة الانتقالية التي تستمر حتى النهاية على الأقل. من عام 2020.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبرلمان: "إنّ الشعب البريطاني يريد تسوية عملية البريكست، إنهم يريدون صفقة جيدة تضعنا في مسار من أجل مستقبل أكثر إشراقا".

وأضافت أن "الاتفاق الذي سيمكننا من القيام بذلك هو الآن في متناول أيدينا، في هذه الساعات الحاسمة التي تبلغ 72 ساعة، سأبذل قصارى جهدي لتقديمها للشعب البريطاني