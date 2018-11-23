كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء إسبانيا فى مهمة إذابة الجليد فى كوبا بعد 3 عقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز، أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم اسباني إلى كوبا منذ 32 عاماً اليوم الخميس مع تطلّع الجزيرة التي يديرها الشيوعيون إلى أوروبا، حيث تتفاقم علاقاتها مع الولايات المتحدة.

ويستهدف سانشيز، الذي يسافر مع اثنين من كبار الوزراء والمديرين التنفيذيين من أكثر من 20 شركة، إلى تعميق العلاقات التجارية القوية وجعل السياسيين على قدم المساواة معهم، وفقا لوكالة رويترز، عن الحكومة الإسبانية.

وتعدّ هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء إسباني إلى كوبا منذ عام 1986، عندما زار زميله في الحزب الديمقراطي الاشتراكي فيليب جونزاليس الجزيرة الكاريبية، إلاّ أن خوسيه ماريا أثنار حضر أيضا قمة إيبرو أمريكية هناك عام 1999.