كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تمنع وزير شؤون القدس من السفر 3 أشهر وتحتجز جوازه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان من المقرر أن يلقي الحسيني كلمة الرئيس محمود عباس في المؤتمر الذي يشارك فيه أيضاً الرئيس اللبناني ميشال عون، إضافةً إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.
وتضمن القرار أيضاً منعه من السفر مدة 3 أشهر وتوقيع كفالة مالية بـ 10 آلاف شيقل.
وأدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها الخميس، قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي واصفة إياه بأنه غير مسبوق، وهو انتهاك فظ لجميع الأعراف والقوانين الدولية.
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