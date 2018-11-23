كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تمنع وزير شؤون القدس من السفر 3 أشهر وتحتجز جوازه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت المخابرات الاسرائيلية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، بمنعه من السفر 3 أشهر، وطالبته بتوقيع كفالة مالية بـ 10 آلاف شيقل بعد احتجاز جواز سفره.

واستدعت المخابرات الاسرائيلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، أمس الخيمس، الحسيني، وأبلغته بمنعه من السفر إلى لبنان للمشاركة في مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة.

وكان من المقرر أن يلقي الحسيني كلمة الرئيس محمود عباس في المؤتمر الذي يشارك فيه أيضاً الرئيس اللبناني ميشال عون، إضافةً إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

وتضمن القرار أيضاً منعه من السفر مدة 3 أشهر وتوقيع كفالة مالية بـ 10 آلاف شيقل.