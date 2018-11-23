هذه قيمة الهدايا التي تلقتها الرئاسة التركية العام الماضي

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في بيان ردا على سؤال وجه له من لجنة الميزانية والتخطيط في البرلمان، إن قيمة الهدايا التي تلقتها الرئاسة بلغت 96 ألف ليرة تركية (13 ألف دولار أمريكي).

وذكر نائب الرئيس التركي في البيان أن تشييد مكتبة الرئاسة مستمر، وأنّ مساحتها تبلغ 100 ألف متر مكعب، وستفتتح خلال العام القادم، وستضم 1.5 مليون كتاب، وسيرتفع عدد الكتب فيها خلال السنوات القادمة إلى 5 ملايين كتاب، وستكون متاحة للعامة طوال الوقت.