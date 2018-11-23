وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في بيان ردا على سؤال وجه له من لجنة الميزانية والتخطيط في البرلمان، إن قيمة الهدايا التي تلقتها الرئاسة بلغت 96 ألف ليرة تركية (13 ألف دولار أمريكي).
وذكر نائب الرئيس التركي في البيان أن تشييد مكتبة الرئاسة مستمر، وأنّ مساحتها تبلغ 100 ألف متر مكعب، وستفتتح خلال العام القادم، وستضم 1.5 مليون كتاب، وسيرتفع عدد الكتب فيها خلال السنوات القادمة إلى 5 ملايين كتاب، وستكون متاحة للعامة طوال الوقت.
شكرا لقرائتكم خبر عن هذه قيمة الهدايا التي تلقتها الرئاسة التركية العام الماضي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .