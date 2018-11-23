المغرب يعتقل أربعينية حاولت تهريب الكوكايين داخل معدتها

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، من توقيف مواطنة أنغولية، تبلغ من العمر 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيها على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، حيث تم العثور بحوزتها على 1200 غراما من مخدر الكوكايين، في حين أوضحت عملية الفحص بالأشعة عن وجود كبسولات داخل معدتها يشتبه في احتوائها على كميات إضافية من نفس المخدر.

وتم نقل المعنية بالأمر إلى المستشفى الجامعي ابن رشد من أجل تفريغ الكبسولات الموجودة في أمعائها، حيث تم الاحتفاظ بها تحت الحراسة الطبية في انتظار إخضاعها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.