ميسي يعود لمنتخب "التانعو" وعينه على "كوبا أميركا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت قناة "تي أن تي"، يوم الخميس، إن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي سيكون على رأس قائمة امنخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي ستكون في آذار/ مارس المقبل.

وأوضحت القناة من خلال موقعا الإلكتروني، أن الإعلان الرسمي عن عودة ميسي لقيادة منتخب الأرجنتين، مع المدرب ليونيل سكالوني، سيكون في 29 تشرين ثان/نوفممبر الجاري.

وستكونُ عودةُ "البرغوث" الأرجنتيني مهمة جدا لا سيما بالنسبة لزملائه بالفريق، من أجل التحضير لبطولة كوبا أميركا، والتي خسرت الأرجنتين مبارتها النهائية في النسخة السابقة أمام منتخب تشيلي الذي تُوّج في اللقب.

وغاب ميسي عن ارتداء قميص راقصي التانجو منذ نهاية مونديال روسيا، ولم يشارك مع منتخب بلاده في أي مباراة منذ ذلك الوقت.

يُذكر أن الأرجنتين ودعت كأس من ثمن نهائي الكأس، بعد الخسارة بنتيجة 3-4 أمام المنتخب الفرنسي.

ويتولّى سكالوني تدريب منتخب الأرجنتين بصفة مؤقتة، منذ إقالة المدرب خورخي سامباولي عقب مونديال روسيا الذي كان منتخب التانغو يسعى من خلاله للتتويج باللقب الأنفس في عالم المُستديرة.