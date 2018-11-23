القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت الشرطة الهولندية على 350 ألف يورو (400 ألف دولار) في غسالة ملابس في منزل شخص، اعتقلته للاشتباه في غسيل الأموال.
وقالت الشرطة في بيان، اليوم الخميس، إن الضباط كانوا يفتشون منزلا في غرب أمستردام يوم الإثنين الماضي، بحثا عن مقيمين غير مسجلين، عندما عثروا على الأموال في الغسالة.
وأظهرت صورة على موقع الشرطة حزما من الأوراق النقدية "البنكنوت"، وأكثرها أوراق من فئة العشرين والخمسين يورو محشورة في حوض الغسالة.
كذلك عثرت الشرطة على ماكينة عد أوراق نقدية وبندقية وعدة هواتف محمولة.
ولم يعلن عن اسم الرجل البالغ من العمر 24 عاما، تماشيا مع قواعد الخصوصية الهولندية.
شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال هولندي غسل أمواله في غسالة ملابس! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .