اعتقال هولندي غسل أمواله في غسالة ملابس!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت الشرطة الهولندية على 350 ألف يورو (400 ألف دولار) في غسالة ملابس في منزل شخص، اعتقلته للاشتباه في غسيل الأموال.

وقالت الشرطة في بيان، اليوم الخميس، إن الضباط كانوا يفتشون منزلا في غرب أمستردام يوم الإثنين الماضي، بحثا عن مقيمين غير مسجلين، عندما عثروا على الأموال في الغسالة.

وأظهرت صورة على موقع الشرطة حزما من الأوراق النقدية "البنكنوت"، وأكثرها أوراق من فئة العشرين والخمسين يورو محشورة في حوض الغسالة.

كذلك عثرت الشرطة على ماكينة عد أوراق نقدية وبندقية وعدة هواتف محمولة.

ولم يعلن عن اسم الرجل البالغ من العمر 24 عاما، تماشيا مع قواعد الخصوصية الهولندية.

