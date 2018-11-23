التوت البريّ يحوي نوعًا من السكر يُعطّل نمو السرطان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة طبية حديثة، أجراها البروفيسور كيفن ريان، من معهد بيتسون لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ونشرت في دورية "نيتشر"، أن المانوز، وهو نوع من السكر الموجود في التوت البري (cranberries) قادر على تعطيل نمو السرطان.

وبينت الدراسة التي أُجريت على الفئران، أن المانوز يمكن أن يوفر طريقة جديدة لتعزيز العلاج الكيميائي، وبينت كذلك أن الفئران التي تلقت عقار مانوز شهدت انخفاضا أكبر في حجم أورامها، وزاد عمرها عندما اقترن ذلك بالعلاج الكيميائي الذي سعى لاسنئصال الأورام والحد من انتشارها.

وأدى المانوز بشكل ملحوظ، إلى تباطؤ نمو الأورام دون التسبب في آثار جانبية، لا سيما لدى الفئران المصابة بسرطان البنكرياس وسرطان الرئة وسرطان الجلد.

وحذّرت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، وهي التي موّلت الدراسة، مرضى السرطان، من محاولة تجريب العلاج الذاتي بالمانوز في المنزل لأنه قد يكون ضارا.

وأعطى البروفيسور، السكر البديل (مانوز)، للخلايا، مُستغلا بذلك حاجة هذه الخلايا لسكر الغلوكوز لتغذية نموها السريع، الذي لا يمكن معالجته من قبل الخلايا بسهولة.

ويمكن التحصّل على المانوز من الفواكه، لا سيما التوت، وهناك القليل من المعلومات حول آثاره على المدى البعيد.