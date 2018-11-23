أول جولة خارجية منذ مقتل خاشقجي: بن سلمان في الإمارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في أول جولة خارجية منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي الذي أثار غضبا دوليا، وتواتر التقارير التي تشير إلى تورطه فيها، وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الإمارات، اليوم الخميس، في مستهل جولة تشمل عددا من الدول العربية.

ومن المتوقع أيضا أن يشارك الأمير، وهو الحاكم الفعلي للسعودية، في اجتماع مجموعة العشرين في بوينس أيرس، في نهاية الشهر الجاري، ويشارك في هذا الاجتماع زعماء من الولايات المتحدة وتركيا ودول أوروبية.

وأدى مقتل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" وينتقد ولي العهد، إلى توتر علاقات السعودية مع الغرب وشوه صورة بن سلمان في الخارج.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود... وانطلاقا من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا... غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان"، لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة.

وكان في استقبال بن سلمان لدى وصوله إلى الإمارات، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، وهو حليف وثيق لولي العهد السعودي.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على "تويتر": "ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان... نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة... آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا... ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية".

وذكرت صحيفة "بزنس نيوز" التونسية أن بن سلمان سيزور تونس، يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت السعودية إن بن سلمان لم يكن على علم مسبق بمقتل الصحفي السعودي البارز. وبعد تقديم روايات متناقضة عديدة، قالت الرياض الأسبوع الماضي إن خاشقجي قتل وتم تجزئة جثته عندما فشلت مفاوضات إقناعه بالعودة إلى السعودية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الأمر بالقتل جاء من أعلى المستويات في القيادة السعودية، لكنه استبعد أن يكون الملك سلمان أمر بذلك، مما يضع ولي العهد البالغ من العمر 33 عاما في دائرة الاتهام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستبقى "شريكا راسخا" للسعودية، رغم قوله إن بن سلمان ربما علم بخطة قتل خاشقجي.