شكرا لقرائتكم خبر عن خلال لقاء المبعوث الأممي.. شروط حوثية لعقد مفاوضات السلام في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الخميس، زعيم ميليشيات الحوثي، عبد الملك بدر الدين، لمناقشة “التسهلات المطلوبة” لعقد مفاوضات السلام بداية الشهر المقبل.

واشترط الحوثي لعقد المفاوضات نقل جرحى الميليشيات للعلاج في الخارج مع ضمان عودتهم إلى صنعاء.

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على التحضير لعقد مفاوضات سلام مطلع ديسمبر في السويد. وقد أجرى لقاءات مكثفة مع قيادات ميليشيات الحوثي في صنعاء الخميس، في إطار التحضيرات الجارية لعقد جولة جديدة من مشاورات سلام بين الأطراف اليمنية.

يذكر أنه كان من المقرر أن يزور غريفيث، الخميس، موانئ ومدينة الحديدة غرب اليمن، لكن تم إرجاء الزيارة دون إعلان الأسباب، وسط توقعات أن تتم الزيارة غداً الجمعة.

ويسعى غريفثس للحصول على موافقة زعيم الميليشيات على الانسحاب من ميناء الحديدة، ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة وإتمام عملية تبادل للأسرى والمعتقلين، إلى جانب توحيد البنك المركزي.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أكد المبعوث الأممي تلقيه ضمانات بحضور الأطراف المتحاربة إلى المشاورات المقبلة في السويد، قائلاً إنها ستبحث في اجراءات لبناء الثقة، وإطار عام يتضمن آليات سياسية وأمنية، مستندة إلى المرجعيات الثلاث بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216.