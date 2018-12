انت الان تتابع العرب في القاهرة السينمائي.. أفلام عن الحب والإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تشارك 6 أفلام من دول عربية مختلفة فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الأربعين، منها فيلم سعودي انتهت تذاكره بعد دقائق من طرحها، ويعرض مرة أخرى

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م

تشهد الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعالياته منذ يومين وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، تواجد مجموعة من الأفلام التي تمثل العرب فى 3 مسابقات بالمهرجان وهي «أفاق السينما العربية»، «أسبوع النقاد الدولي»، و«مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة»، وتبدو البداية مبشرة لها، حيث انطلقت أول عروضها بالفيلم السعودي «عمرة والعرس الثاني»، في الأمس، وقد نفدت تذاكره بعد ساعات قليلة من طرحها، ويقام له عرض آخر اليوم فى سينما كريم بوسط البلد.. وهذه تفاصيل الأفلام.

تدور أحداث «عمرة والعرس الثاني» حول عمرة وهى ربة منزل فى الرابعة والأربعين من عمرها، تكتشف أن زوجها المتقاعد ينوى الزواج من أخرى، ليتعرض عالمها كله للتفكك.

«عمرة والعرس الثاني» هو عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدته 96 دقيقة، وينافس في مسابقة «أفاق السينما العربية».. يواصل المخرج السعودي محمود صناع، من خلال الفيلم، ما بدأه في فيلمه الأول «بركة يقابل بركة» الذي أنتج عام 2016 من تحليل سينمائى للحياة اليومية فى المجتمع السعودي.

فتوى

ويشارك المخرج التونسي محمود بن محمود بفيلمه «فتوى» فى مسابقة «آفاق السينما العربية»، وهو العرض الأول للعمل فى الشرق الأوسط، وتدور أحداثه حول إبراهيم تونسي يعيش في فرنسا، يعود إلى وطنه لدفن ابنه الذي توفي في حادث دراجة بخارية، ليكتشف أن الابن مروان كان منخرطًا في جماعة إسلامية متطرفة، ليقوم الأب بإجراء تحقيقه الخاص لاكتشاف إذا ما كان ابنه متطرفًا أم لا ، والتعرف على من قاده إلى هذا الطريق.

يحاول المخرج من خلال الفيلم البحث عن الهوية المعاصرة للشارع التونسي، بين انفتاح غربي الهوى وتشدد يتمدد بين الشباب، ويعرض يوم 28 على المسرح الصغير، فى الثالثة والنصف.

طِرْس.. رحلة الصعود إلى المرئي

يتواجد لبنان فى المهرجان بفيلم وثائقي للمخرج غسان حلواني يحمل اسم «طِرْس رحلة الصعود إلى المرئي» المشارك في مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

يحكي المخرج على لسان البطل، عن واقعة حدثت قبل 35 عاما، حيث كان شاهدًا على اختطاف رجل يعرفه، وقد اختفى من وقتها، حتى لمح صورته على الحائط، في أحد الشوارع، لكن لم يكن متأكدًا أنه هو، وكانت أجزاء من وجهه ممزقة، ورغم ذلك كان واضحًا أن ملامحه لم تتغير منذ الحادث، إلا أن شيئًا ما كان مختلفًا، وكأنه لم يعد نفس الرجل، مدة الفيلم 76 دقيقة.

قبل أن نشفى

ومن لبنان أيضًا، ينافس فيلم فى مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة، وهو «قبل أن نشفى» للمخرج نديم حبيقة، وتدور أحداثه حول سليم الذي يزور حبيبته السابقة، ريا فى منزلها، ويدخل الحمام ليجد نفسه عالقا داخله، حيث لم يقدرا على فتح الباب، ليظل كل منهما على جانب آخر منه، وفي ظل محاولات إخراجه، يدور حوار بين الحبيبين السابقين يتخلله الضحك والصراخ وخيبات الأمل والذكريات، ومدة الفيلم 15 دقيق.

فيلم people of the wasteland

ومن سوريا يتواجد فيلم people of the wasteland فى مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة، وهو من إخراج هبة خالد، وقصته تدور عن فيلم تسجيلى مصور بكاميرا go pro، المحمولة، ويتم من خلالها عرض صراعات المقاتلين السوريين فى الخطوط الأمامية، فنرى كيف يتلاشى البشر والمكان بسبب الحرب وتبقي الكاميرا وحدها حية وتظل الصورة التي سجلتها خالدة.

لعزيزة

المخرج محمد البصري يشارك فى مسابقة «آفاق السينما العربية» بالفيلم المغربي «لعزيزة»، وأحداثه تدور حول ترك الزوج "لعزيزة" بينما هي حامل في شهرها السابع، لتلد في منزل شقيقها وتعيش فيه مع ابنها إحسان. بعد عدة سنوات، وعندما يحين موعد التحاق إحسان بالمدرسة، يبدي والد إحسان رغبة في استعادته. على العكس من رفض أشقائها، تقرر لعزيزة أن تأخذ ابنها إلى عتبة البيت الذي كان مغلقًا في وجهها يومًا من الأيام، وفي رأسها فكرة واحدة: إن مستقبل إحسان فوق أي شيء، ومدته 79 دقيقة.

