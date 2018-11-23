أورنج وهواوي.. تعاون في الحوسبة السحابية Cloud IaaS

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شركة أورنج مصر تسابق الزمن لتقوية شبكتها وضخ استثمارات جديدة، والاستعانة بخبرات الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات حتى تكون جديرة بالحصول دائما على لقب أفضل شبكة

وقعت شركة أورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، اتفاقية شراكة مع "هواوي تكنولوجيز" الرائدة في تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية المتطورة، لإتاحة تأجير خدمات البنية التحتية السحابية “Cloud IaaS” لأول مرة داخل مصر، وتعني استئجار أو شراء البنية التحتية المعلوماتية كخدمة للشركات "Infrastructure as a Service”، والتي ستمكن عملاء أورنچ من الاستفادة بالبنية التحتية لخدمات التخزين السحابي بنظام التأجير عبر الاشتراك، التي تتيح من خلالها أورنچ أحدث ابتكارات الحوسبة السحابية اعتمادًا على تقنيات هواوي المتطورة.

وسينتج عن الخدمة الجديدة التي تقدمها أورنچ داخل مصر تأثير إيجابي يتمثل في توفير كل الخدمات السحابية مثل إتاحة نماذج الدفع حسب الاستخدام "Pay as you go" وضمان قدرة التطبيقات على تحمُّل أي أعباء تشغيلية وكذلك القدرة على التحكم الداخلي، ليس هذا فحسب؛ بل ستتيح أيضًا أعلى قدرة تأمينية في مجال خدمات البنية

وسينتج عن الخدمة الجديدة التي تقدمها أورنچ داخل مصر تأثير إيجابي يتمثل في توفير كل الخدمات السحابية مثل إتاحة نماذج الدفع حسب الاستخدام "Pay as you go" وضمان قدرة التطبيقات على تحمُّل أي أعباء تشغيلية وكذلك القدرة على التحكم الداخلي، ليس هذا فحسب؛ بل ستتيح أيضًا أعلى قدرة تأمينية في مجال خدمات البنية التحتية السحابية "Cloud IaaS" التي تتيحها مراكز بيانات أورنچ مصر. وسيقوم خبراء أورنچ مصر بتسخير وقتهم وجهدهم خلال الفترة المقبلة من أجل العمل عن قرب مع العملاء من أجل مساعدتهم على إدارة عملية التحول الرقمي، اعتمادا على خبرات دولية في إدارة المشروعات العالمية وفقًا لاتفاقيات ضمان الجودة العالمية، أملا في مساعدة العملاء على مواكبة التطورات العالمية في مجال حلول خدمات البنية التحتية السحابية “Cloud IaaS”. ومن خلال خدمة “Cloud IaaS” سيتمكن عملاء أورنچ من تغيير نظم العمل التقليدية لتكنولوجيا المعلومات وتحويلها إلى خدمات عند الطلب، مما يساعدهم في التركيز على أنشطتهم الرئيسية وتحقيق الأهداف الأساسية والتوسع الجغرافي والعمل على نمو الإيرادات وتنويع الخدمات، بجانب توفير جزء من النفقات المتفق عليها في الميزانيات بفضل الإدارة الذكية لتطبيقات السحابة الخاصة بهم. "من خلال التعاون مع شركة أورنچ، تقدم هواوي التكنولوجيا والخدمات السحابية الرائدة في العالم إلى مصر التي ستمكن الشركات الاستمتاع بخيارات أكثر فاعلية للتحول الرقمي. وستكرس السحابة الموثوقة والمفتوحة لخلق المزيد من القيمة التجارية للعملاء، مما يجعل أورنچ شريكًا جديرًا بالثقة مع انتقال الشركات إلى السحابة". صرح تسويه بونج رئيس قطاع المشغلين بشركة هواوى. وبهذه المناسبة صرح السيد مجدى جبرة نائب رئيس شركة أورنچ مصر لقطاع الأعمال "مع خدمة البنية التحتية "Cloud IaaS" التي تقدمها أورنچ، سوف يستفيد عملاؤنا من البنية التحتية للحوسبة السحابية الأكثر ثباتًا وأمانا، كما نقوم بتوفير خدمات سحابية مبتكرة يمكن لعملائنا من خلالها الاستفادة من نقل أعباء العمل الخاصة بهم من خلال نماذج مرنة للدفع حسب الاستخدام". وكان المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لأورنج مصر، قد أشار بالأمس إلى أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير تجربة العميل "CUSTOMER EXPERIENCE " عبر أكثر من 700 محل (ستور) على مستوى الجمهورية، كما تعتبر أيضًا هى أفضل شبكة بمصر بناءً على قياسات مؤسسة أوكلا العالمية وحصدت جائزة منها عن عامى 2017 و 2018. وتابع أن استراتيجية "أورنج" تسعى أيضا للتركيز على حلول المدن الذكية "SMART CITIES" فى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والجونة، من خلال تقديم خدمات التربيل بلاى TRIPLE PLAY (صوت – صورة – بيانات) فى أكثر من 16 تجمعا سكنيا حاليا. ولفت إلى أن أورنج هى المشغل الوحيد الذى يمتلك "بنك" إيمانا من المجموعة بأهمية الشمول المالى والخدمات المالية، مقدرا حجم المعاملات المالية الإلكترونية التى تمت على شبكتها خلال العام الماضى أكثر من 30 مليار يورو.

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