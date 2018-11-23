كيف سقط فريق الكرة بالأهلي في عهد الخطيب؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جماهير القلعة الحمراء لم تقف مكتوفة الأيدى أمام تراجع مستوى فريقها الواضح للقاصي قبل الداني، لذا شنت هجومًا على مجلس إدارة الأهلي بعد النتائج الهزيلة

في 30 نوفمبر الماضي، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليل من نجوم الكرة التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها. وبعد مرور ما يقرب من عام على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلوية، واتضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع لفريق الكرة الذي يعيش أسوأ فتراته ويتعرض لكوارث حقيقية، بعد أن ودع بطولتين في أقل من أسبوعين.

جماهير القلعة الحمراء لم تقف مكتوفة الأيدى، أمام تراجع مستوى فريقها الواضح للقاصي قبل الداني، لذا شنت هجومًا على مجلس إدارة الأهلي، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة اللقب الإفريقي، أمام الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت في التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب رادس. هجوم جماهير الأهلي لم يقف عند

جماهير القلعة الحمراء لم تقف مكتوفة الأيدى، أمام تراجع مستوى فريقها الواضح للقاصي قبل الداني، لذا شنت هجومًا على مجلس إدارة الأهلي، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة اللقب الإفريقي، أمام الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت في التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب رادس. هجوم جماهير الأهلي لم يقف عند مواجهة الترجي، فواصلت التعبير عن غضبها الشديد من مجلس الخطيب قبل بداية مباراة الفريق مع منافسه الوصل الإماراتي، في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، ورفعت الجماهير لافتة كبيرة "بانر" مكتوبا عليه: "لا أحد أغلى من الأهلي مهما كبر اسمه ولا عزيز علينا من لا يعرف قيمته.. تسريبات ..ضعف .. أزمات". هجوم الجماهير نتج عن تراجع النتائج من ناحية والتخبط الإداري الذي تشهده القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، بعد القرار الذي أصدره مجلس الإدارة بتعيين هيثم عرابي في لجنة التعاقدات بالنادي ثم تجميد القرار لحين عودة الخطيب من ألمانيا، مع تكليف سيد عبد الحفيظ بمتابعة قطاع الكرة لمدة أسبوع ورفع تقرير للإدارة عن هيكلة قطاع الكرة بالنادي. فضيحة رادس

في الثاني من نوفمبر الجاري، ظن الجميع أن الأهلي حسم لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب، وشهدت احداثا مثيرة. فضيحة رادسفي الثاني من نوفمبر الجاري، ظن الجميع أن الأهلي حسم لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب، وشهدت احداثا مثيرة. في مباراة الإياب ذهب مجلس الأهلي إلى تونس كاملًا للاحتفال باللقب القاري الذي لم يحسم، لكن الفريق الأحمر فاجأ الجميع، بأداء هزيل على ملعب رادس، وخسر بثلاثية نظيفة، في لقاء لم يقدم فيه لاعبو الأهلي سوى تسديدة وحيدة على مرمى الفريق التونسي خلال 96 دقيقة، وذهبت بعيدًا عن المرمى. بعد فضيحة رادس خرج رئيس الأهلي بتصريحات على قناة النادي الأهلي، يؤكد فيها طلبه تقارير لدراسة الأمور قبل اتخاذ أي قرار، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا قويًا للفريق في يناير، كما أوضح أنه طلب تقارير من عادل عبدالرحمن مدرب فريق الشباب عن موقف لاعبيه ومدى إمكانية تصعيدهم للفريق الأول، ما يعني أن هناك ارتباكا في طريقة إدارة الكرة، هل سيتم الدعم من الخارج أم من قطاع الناشئين؟ فضيحة زعبيل

لأن المصائب لا تأتي فرادى، ودّع الأهلي البطولة الثانية خلال الشهر الجاري، بعد تعادله مع نظيره الوصل الإماراتي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد زعبيل ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية). فضيحة زعبيللأن المصائب لا تأتي فرادى، ودّع الأهلي البطولة الثانية خلال الشهر الجاري، بعد تعادله مع نظيره الوصل الإماراتي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد زعبيل ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية). مباراة الذهاب أقيمت على ملعب استاد برج العرب، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في لقاء غابت فيه شخصية لاعبي النادي الأهلي، بعد أن قدموا أداءً هزيلا أمام منافس متواضع، وسط جماهير القلعة الحمراء. بعد خسارة اللقب الإفريقي، لم يكن أمام فريق الأهلي، سوى الفوز على نظيره الوصل لمصالحة الجماهير الغاضبة، لكن كعادة اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب منهم، ولم يستطيعوا المحافظة على تقدمهم بالهدف الذي سجله وليد سليمان، ليدرك الفريق الإماراتي هدف التعادل، والتأهل لدور الثمانية من البطولة العربية، بعد خطأ فادح من محمد الشناوي حارس المرمى ليودع الأهلي البطولة وسط حسرة جماهيره التي ملأت الملعب، وكانت أصواتهم أعلى من أصوات جماهير الوصل أصحاب الأرض.

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