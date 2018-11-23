انت الان تتابع السجن 6 سنوات لسائق توك توك اغتصب كوافيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد الزغبي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٨ م

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، وعضوية كلً من المستشارين جمال السيد الرفاعي، ومحمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر الدائرة عمرو زكي، بالسجن 6 سنوات للمتهم "أ. س. ح" سائق توك توك وشهرته "كريم"، بخطف فتاة واغتصابها داخل داخل شقته. ترجع أحداث القضية 7947 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة أول رمل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ببلاغ من مأمور قسم شرطة أول الرمل بالقبض على سائق توك توك يحتجز فتاة داخل شقة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول الرمل عن أن المتهم "أ.س.أ" سائق "توك توك"، ومسجل خطر في قضايا مخدرات وأقراص مخدرة واستعراض قوة وأسلحة، استدرج المدعوة "ص.م.ر"، عاملة كوفير، إذ كانت تربطهما علاقة غير شرعية وأنها ترددت على شقة المتهم من قبل مرتين ومارست معه الرذيلة. وسرقت المجني عليها من المتهم خلال