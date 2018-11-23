انت الان تتابع حبس ترزي بتهمة قتل عشيق زوجته في الوراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٣ م
أرشيفية
قررت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الخميس، حبس ترزي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجار مسلح ضبطه في أحضان زوجته بمنطقة الوراق. وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد بينما أمرت بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل شاب داخل شقة في منطقة الوراق، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين العثور على جثة شاب في الثلاثينات من العمر غارقا في دمائه داخل غرفة النوم مصابا بطعنة في الصدر جهة القلب.
كشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم "ترزي" تزوج منذ 4 أشهر، وكانت زوجته على علاقة بالمتهم (نجار) قبل الزواج لكنها لم تصل لعلاقة غير شرعية، وبعد الزواج استغلت الزوجة انشغال زوجها ودعت عشيقها إلى منزلها لممارسة الرزيلة. وأضافت التحريات أنه يوم الواقعة شعر الزوج بإعياء في عمله، فعاد مبكرا عن موعده المعتاد
كشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم "ترزي" تزوج منذ 4 أشهر، وكانت زوجته على علاقة بالمتهم (نجار) قبل الزواج لكنها لم تصل لعلاقة غير شرعية، وبعد الزواج استغلت الزوجة انشغال زوجها ودعت عشيقها إلى منزلها لممارسة الرزيلة.
وأضافت التحريات أنه يوم الواقعة شعر الزوج بإعياء في عمله، فعاد مبكرا عن موعده المعتاد وعند دخوله الشقة فوجئ بزوجته في أحضان عشيقها داخل غرفة النوم، فاستشاط غضبًا واستل سكينا من المطبخ وطعن عشيق زوجته التي تمكنت من الهرب.
وبإعداد الأكمنة أمكن ضبط الزوجة، التي اعترفت بممارستها الرذيلة مع المجني عليه، وإنها اعتادت على استضافة العشيق في منزلها أثناء انشغال زوجها في عمله.
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