بدران: حماس مصرة على الوحدة الوطنية ولم الشمل

أكد القيادى بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" حسام بدران، أن وفد حركة حماس في القاهرة التقى ظهر اليوم، مع المسؤولين المصريين لبحث عدد من القضايا المهمة.

وأضاف بدران منذ قليل، فى منشور له على صفحته بـ"فيس بوك"، أن حركته مصرة على الوحدة الوطنية على أساس الشراكة بين الجميع، مؤكدا أنها تبذل كل جهد كي يعيش الشعب الفلسطينى بحرية وكرامة.

