تصريح جديد من ترامب بشأن العلاقات مع السعودية

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التأكيد على أهمية الحفاظ على علاقات وثيقة مع السعودية، مشددا على أن السعودية حليف مهم للغاية للولايات المتحدة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن ولى العهد السعودى يكره الجريمة وكذلك التغطية عليها.

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