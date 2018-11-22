شكرا لقرائتكم خبر عن "المحافظين": تدشين أمانة السيدة زينب لخدمة المواطن.. ومعارضتنا ليست لأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دشن حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، اليوم الخميس، أمانة السيدة زينب، باحتفالية نظمها الحزب في المقر الرئيسى بمنطقة وسط البلد بحضور عدد من قيادات الحزب والأمانات المختلفة ضمن الخطة الاستراتيجية للحزب، للتوسع في استكمال الأمانات المختلفة بكافة المحافظات والمناطق، في سبيل التوسع في التواصل الحزبي مع المواطنين.

وقال عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، "عملنا مجهود كبير لتدشين عددا من الأمانات بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المواطنين، نحن حزب معارض ومعارضتنا معارضة وطنية تحافظ على أسس الدولة".

وأوضح شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، "معارضتنا ليست موجهة لأشخاص بل إنها موجه لسياسات قد تؤدى إلى نتائج سلبية، وعارضنا كحزب بعض القوانين التى تمس المواطن، ونتفق مع السياسات التى تخدمه وندعمها بكل قوة، ونحن كحزب نعمل لصالح المواطن المصرى الذى هو غايتنا".

وتابع، طه أبو الفضل أمين أمانة حزب المحافظين بالسيدة زينب، أن الهيكل التنظيمى لأمانة السيدة زينب مكتمل حاليا بـ 23 لجنة بتخصصات محددة ودقيقة، ونصبو حاليا إلى تنفيذ مطالب وأهداف ثورة 30-6 فى الشارع ونعمل على الوصول إلى المواطن البسيط فى مكانه.

وأردف، أن الملفات التى نعمل عليها حاليا هى التعليم والصحة، مستكملا، "لدينا كفاءة وثقة لتحمل جميع المسئوليات تجاه المواطن، فلائحة حزب المحافظين مناسبة جدا للمواطن محدود ومعدوم الدخل، واختيارنا لحزب المحافظين لأن فكر قياداته مناسبة لفكر العمل الخدمى التطوعى الجماهيرى والذى هو أحد ملفاتنا التى نعمل عليها حاليا.