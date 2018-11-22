شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع يتعرض لوعكة صحية ويتلقى العلاج فى مستشفى خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الدكتور السيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع ، عضو مجلس النواب ، لوعكة صحية ، نقل على إثرها الى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج ، وحرص عدد كبير من من قيادات حزب التجمع ، على زيارة الدكتور سيد عبد العال .

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