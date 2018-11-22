"التابلت خلال ساعات".. وزير التعليم يعلن بدء التوزيع في 3 محافظات

كتبت: ياسمين محمد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تبدأ توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، بمدارس 3 محافظات، خلال ساعات.

وأضاف الوزير، خلال كلمته "بجلسة الابتكار والبحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة" ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الطلاب الذين يتسلمون أجهزة "التابلت" سيؤدون الامتحانات إلكترونيًا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة ستبدأ توزيع أجهزة "التابلت" على محافظة القناة،...