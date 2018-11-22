تصنيف إيطالي يظهر بوتين ونظيره الصيني القادة الأشهر في العالم

أظهر تصنيف صدر عن معهد ميلتون فريدمان الإيطالي، أن الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​، والصيني ​شي جين بينغ​ أصبحا الزعيمين الأكثر شهرة في العالم للعام 2018. وفقا لتصنيف المعهد الإيطالي، فإن الرئيس الروسي الذي جاء في المرتبة الثانية بعد الرئيس الصيني، يتمتع بمستوى عالٍ من دعم المواطنين الروس، مشيرا إلى أن هذا الدعم يساعد بوتين على التركيز على السياسة الخارجية من أجل تعزيز موقف روسيا على الساحة الدولية.

وذكر التصنيف أن شهرة الزعماء لا تعتمد فقط على الدعم الذي يتمتع به من قبل مواطني بلاده، بل يجب أن يكون معروفا في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المخزون الثقافي للشعوب التي ينتمي لها الزعماء والقادة يلعب دورا أيضا في الدراسة التي تقوم بها المؤسسات المتخصصة في هذه الدراسات.

واحتل المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي في التصنيف بعد بينغ وبوتين، الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​،