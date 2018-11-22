وزير خارجية قطر: لمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي بغض النظر عن مكانتهم

دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى "ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، بغض النظر عن مكانتهم، أيا كانوا".

وأوضح آل ثاني، في كلمة له في المنتدى الرابع لحوار المتوسط في العاصمة الإيطالية روما، أن "ما حدث لخاشقجي كان مؤلما بحق".

ولفت الى "اننا نتوقع أن تتم معاقبة المذنبين، ورأينا في الموضوع، هو تقديم جميع المسؤولين عن الحادثة ومن يقف ورائها، أيا كانوا".