البحرينيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد والمعارضة تقاطع

يتوجه المواطنون في البحرين إلى صناديق الاقتراع السبت المقبل، لانتخاب مجلس نواب جديد، في مقابل دعوة المعارضة مناصريها للمقاطعة، عقب تعديلات دستورية أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنها اتخذت "كافة الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتأمين الانتخابات"، النيابية التي تجري على هامشها أيضا انتخابات بلدية.
ولن يكون بإمكان كبرى الأحزاب المعارضة: "جمعية الوفاق"، وجمعية "وعد" العلمانية، أن تشاركا في الانتخابات بعد التعديلات القانونية التي أقرتها سلطات البلاد العليا.
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