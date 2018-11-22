البحرينيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد والمعارضة تقاطع

يتوجه المواطنون في ​البحرين​ إلى صناديق الاقتراع السبت المقبل، لانتخاب مجلس نواب جديد، في مقابل دعوة المعارضة مناصريها للمقاطعة، عقب تعديلات دستورية أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأعلنت ​وزارة الداخلية​ في بيان أنها اتخذت "كافة الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتأمين الانتخابات"، النيابية التي تجري على هامشها أيضا انتخابات بلدية.

ولن يكون بإمكان كبرى الأحزاب المعارضة: "​جمعية الوفاق​"، وجمعية "وعد" العلمانية، أن تشاركا في الانتخابات بعد التعديلات القانونية التي أقرتها سلطات البلاد العليا.