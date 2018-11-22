الميادين: القوات الفرنسية غطت هجوم "قسد" بالمدفعية شرق الفرات

أفادت مصادر لقناة الميادين، ان القوات الفرنسية غطت هجوم ​قوات سوريا الديمقراطية​ "قسد" بالمدفعية في منطقة شرق ​الفرات​. وتستمر "قسد" بعملياتها العسكرية ضد ​تنظيم داعش​ شرق الفرات، بمشاركة أساسية من ​التحالف الدولي​ الذي يقدم الإسناد على الأرض وفي الجو.

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