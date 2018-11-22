النشرة: سيارة تجتاح دوار مرجان في صيدا بعد ان فقد سائقها السيطرة عليها

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا ان "سائق ​سيارة​ ​مرسيدس​ سوداء اللون فقد السيطرة عليها بسبب ​الأمطار​ الغزيرة ما ادى الى إجتياحها دوار مرجان في صيدا دون وقوع ​اصابات​".

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