اشكال خلال احتفال للمشاريع في برج أبي حيدر عالجته قوى الأمن

ذكرت معلومات صحافية أنه أثناء إقامة ​جمعية المشاريع​ الخيرية الإسلامية "الأحباش"، احتفالا في منطقة ​برج أبي حيدر​، لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وقع إشكال وتضارب بالأيدي بين منظمي الاحتفال. وقد حضرت دورية من ​قوى الأمن الداخلي​ وعملت على معالجة الإشكال.

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