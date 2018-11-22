أعرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب اسعد درغام عن أسفه للحادث المفجع الذي وقع مساء اليوم على طريق الدورة وأدى إلى مقتل تلميذ في المدرسة الحربية وإصابة اثنين من زملائه.
وفي بيان له، أعرب عن أسفه لأن "عكار تفجع مرة جديدة بخيرة شبابها نتيجة الموت المجاني على الطرق بسبب حوادث السير"، مضيفاً: "الرحمة والمغفرة لروح الضابط أسامة حبلص، والصبر والسلوان لعائلته ونتمنى الشفاء العاجل للجريحين رودي مطر وجاد جوخدار".
شكرا لقرائتكم خبر عن درغام أعرب عن أسفه مقتل تلميذ في المدرسة الحربية نتيجة حادث سير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .