درغام أعرب عن أسفه مقتل تلميذ في المدرسة الحربية نتيجة حادث سير

أعرب عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب اسعد درغام عن أسفه للحادث المفجع الذي وقع مساء اليوم على طريق ​الدورة​ وأدى إلى مقتل تلميذ في ​المدرسة الحربية​ وإصابة اثنين من زملائه.

وفي بيان له، أعرب عن أسفه لأن "عكار تفجع مرة جديدة بخيرة شبابها نتيجة الموت المجاني على الطرق بسبب ​حوادث السير​"، مضيفاً: "الرحمة والمغفرة لروح الضابط أسامة حبلص، والصبر والسلوان لعائلته ونتمنى الشفاء العاجل للجريحين رودي مطر وجاد جوخدار".