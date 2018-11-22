أبو عرب التقى "الحركة المجاهدة" و"عصبة الانصار" في عين الحلوة

التقى، قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب امير "​الحركة الإسلامية​ المجاهدة" ​الشيخ جمال خطاب​، وعضو مجلس شورى "​عصبة الأنصار الإسلامية​" الشبخ ابو طارق السعدي في مقر الحركة "المجاهدة" في عين الحلوة. وحضر الاجتماع نائب قائد الامن الوطني اللواء منير المقدح، والعميد خالد الشايب والعقيد سعيد العسوس، وعضوا قيادة العصبة ابو صهيب دهشة وابو محمد بلاطة. وناقش المجتمعون الاوضاع العامة والاوضاع الامنية في ​مخيم عين الحلوة​ و​مخيم المية ومية​، مؤكدين "ضرورة الحفاظ على امن اهلنا وشعبنا في المخيمين المذكورين وكافة المخيمات". وشدد المجتمعون على "أهمية العمل المشترك لما فيه مصلحة لاهلنا وشعبنا".

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