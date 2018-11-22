جنبلاط: أمل أن لا تفرض علينا ألفا بالعام المقبل نشيد البعث أو إيران

توجه رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بالشكر إلى شركة "ألفا" التي أحبت أن "تطربنا" بالنشيد الوطني في "عيد ما يسمى ب​الإستقلال​"، أملاً أن "لا تفرض علينا، في العام المقبل، نشيد القتل، نشيد ​البعث السوري​، أو نشيد جمهورية "الفرح"، عنيت الجمهورية الاسلامية الايرانية".

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