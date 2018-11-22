هالة زايد تلتقي وفد نوبي لبحث مشاكلهم ومناقشة إشكاليات الملف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

التقت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، بوفد من أبناء النوبة، بحضور نائب "نصر النوبة"، ياسين عبد الصبور، وذلك مساء الخميس، لمناقشة العديد من الإشكاليات الصحية التي تعانى منها الدائرة.

وقال النائب ياسين عبد الصبور، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن اللقاء أسفر عن عدة إستجابات وثمار إيجابية، تصب جميعها فى صالح المواطنين، أبرزها، زيادة عدد الأطباء فى الوحدات الصحية بنصر النوبه وأسوان، إلى جانب الإعلان عن جدول شامل للأطباء بمواقع تواجدهم فى الوحدات والمستشفيات وأرقام هواتفهم دعما لصحة المواطن النوبى والأسواني، بجانب دعم عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات بالتجديدات والتطويرات والتجهيزات والأدوات الصحية والعلاجية.

وكشف النائب ياسين عبدالصبور عن مفاجأة سارة لأبناء النوبة، أنه قريبا سيتم دعم نصر النوبة بأجهزة أشعة مقطعية، لافتا أن الوزيرة أعربت عن دعمها لأبناء النوبه وأسوان فى حقهم الصحى والعلاجى ، مع تلافى ووضع حلول وبدائل لإنهاء معاناتهم، مؤكدًا قرب الإنتهاء من جميع الأزمات والمشكلات المتعلقة بمعظم الوحدات الصحية والمستشفيات بنصر النوبة وأسوان.

وحضر اللقاء وفد يمثل أبناء النوبة، يضم أحمد صيام عبدالوهاب، وحمدى بشير، ويحيى ياسين، وذلك لعرض ومناقشة عدد من الطلبات والمشكلات الشائكة التى تخص مستشفيات نصر النوبة وغرب أسوان، وشهد اللقاء ترحاب من وزيرة الصحة بالنائب وأبناء وممثلى النوبة، الذين أشادوا بالدكتورة هالة زايد لحفاوة الاستقبال واستماعها لمطالبهم ومشاكلهم.

من جهته، عبر النائب ياسين عبدالصبور عن خالص شكره وتقديرة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاستجابتها لمطالب أبناء النوبة.