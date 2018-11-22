"مقاول محتال ومسلحون مجهولون".. تفاصيل أزمة 16 عاملا مصريا في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي

نفى مدير مكتب جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة طبرق الليبية، الخميس، اختطاف مجموعة من العمال المصريين في المدينة، مشيرًا إلى أن التحريات أثبتت أن العمال كانوا متواجدين بمنزل مواطن "يمارسون أعمالهم المعتادة".

ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبية، عن النقيب محمد زقلط، قوله إن التحريات التي قاموا بها أظهرت أن العمال كانوا موجودين في منزل مواطن ليبي ويمارسون أعمالهم المعتادة.

وأضاف: "فريق التحريات تفاوضت مع المواطن الليبي بشأن تسليم المجموعة بشكل سلمي، وهو ما تم بالفعل، وجرى نقلهم إلى مكتب مكافحة الإرهاب في طبرق".

وأضاف المسئول الليبي أن مقاولاً مصريًا قام بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين الليبيين في مبالغ مالية وهرب إلى مصر، وذكر أن "مجموعة العمال ذهبوا لبعض المواطنين الذي وقعوا ضحية النصب للخروج من القضية، وإيضاح طبيعة الأزمة".

كما صرح أحد العمال المصريين لبوالة الوسط أن السلطات الليبية حققت معهم بشأن المقاول المحتال، الذي استولى منهم على مبلغ 100 ألف دينار ليبي.

كانت حالة من القلق سيطرت على أهالي قرية الهردة التابعة لمركز مطوبس في كفرالشيخ، بعد أنباء عن اختطاف 16 عاملًا من أبنائهم وذويهم في ليبيا.

وأشار تقرير لوكالة رويترز، الأربعاء، إلى إنه قد تم الإفراج عن العمال "الذين احتجزوا" في ليبيا بسبب نزاع مالي بين.متعاقدين ليبيين وشريكهم المصري.

وأشارت رويترز إلى أن مسلحين مجهولين احتجزوا العمال قبل خمسة أيام بعد أن اتهم المتعاقدون الليبيون "المقاول المصري" وهو من نفس قرية العمال المصريين، بالفرار من البلاد بعد سرقة 100 ألف دينار ليبي.

وذكر شقيق أحد المصريين الستة عشر لرويترز، أنه تم الإفراج عنهم "وأصبح بعضهم في عهدة متعاقدين محليين دفعوا أموالا نيابة عنهم في حين وقع الباقون تعهدات بالبقاء في ليبيا والعمل لسداد مطالب المسلحين".

كان عبده عبدالله أبوالخير، شقيق أحد المختطفين، قال لـ"مصراوي" يوم الثلاثاء إن شقيقه محمد (34 سنة)، ضمن 16 مواطنًا من أبناء القرية يعملون في ليبيا، جرى اختطافهم من قبل مجموعة من الليبيين يعملون في مجال المقاولات بمدينة طبرق، وأصبحوا ضحايا لخلافات ومشاكل أحد أبناء القرية مع هؤلاء الليبيين.

وأوضح أن مجموعة من المقاولين الليبيين يتهمون "س. ع. ا."، 28 سنة، ابن القرية بالنصب عليهم في مبلغ 100 ألف دينار ليبي، أي ما يُعادل نحو 450 ألف جنيه مصري، وأنه فر هاربًا إلى مصر.

وأضاف أنه عندما التقى بأهالي المختطفين وأبلغوه بما حدث لأبنائهم، أكد لهم أن ادعاءات هؤلاء الليبيين كذب، وأن المبلغ المذكور كان عبارة عن شراكة عمل انتهت بالخسارة.

وحرر أهالي وذوي الضحايا حرروا المحضر رقم 10974 لسنة 2018 إدراي مركز شرطة مطوبس، ضد المدعو "س. ع. ا." المتهم بسرقة المقاولين الليبيين، والمتسبب في اختطاف 16 عامل، وتعريض حياتهم للخطر.

من جانب آخر كشف مصدر بنيابة مركز مطوبس، أسماء العمّال المختطفين في ليبيا وهم محمد عبدالله أبوالخير، 34 سنة، وجابر عبده مهنى، 25 سنة، وعبده عبدالهادي الحداد، 33 سنة، وإبراهيم عبده شيبون، 20 سنة، وأحمد عبدالمهيمن قمر، 33 سنة، وكريم محمد عبدالباري أبوالخير، 25 سنة، وحسام حسن صبرة محروس، 25 سنة.

كما اختُطف نعمان عبدالقادر شلبي، 26 سنة، وعبدالفتاح محمد موسى شلبي، 30 سنة، وإبراهيم عماد مرسي، 27 سنة، ومحمد مخيمر البدوي، 20 سنة، وعبدالله بركات البدوي، 30 سنة، ومصطفى عبده الجدي، 20 سنة، وخالد عيد أبوخليل، 17 سنة، ومحمد عبده عريف، 25 سنة، وأحمد ماضي زوين، 35 سنة.