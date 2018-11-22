بلاغ الابنة الصغرى يكشف جريمة والدها مع شقيقتها وقتله "أطفال السفاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض :

كشف بلاغ من فتاة ورد إلى قسم شرطة فايد بالإسماعيلية تشكو فيه محاولة والدها الإعتداء عليها جنسيا، إلى وقائع أخرى ارتكبها الأب مع شقيقتها الكبرى.

وتبين للتحريات أن الأب اعتاد معاشرة ابنته الكبرى طيلة 14 عاماً.

وبإحالة الأب للنيابة قررت حبسه ٤ أيام علي ذمة التحقيق، بعد اتهامه بمعاشرة ابنته الكبرى ومحاولة تكرار الفعل مع الصغرى.

وكان المحضر ذكر أن فتاة عمرها " 16 عاماً " تقدمت ببلاغ لقسم شرطة فايد تتهم والدها بمحاولة الإعتداء الجنسي عليها، لكنها تمكنت من الفرار واحتمت بمنزل أخيها الذي صاحبها وقت الشكوى.

وتبين لوحدة مباحث القسم وفقا للتحريات صدق رواية الفتاة ، وأن الأب المتهم اعتاد معاشرة ابنته الكبرى البالغة من العمر "30 عاما".

واعترف الأب أمام النيابة بمحاولته الاعتداء علي الابنة الصغرى، ومعاشرته للكبري طيلة 14 عاماً وحملها منه أربعة مرات ووضعت أطفالها بمستشفى بمدينة السويس، وتخلص هو منهم بدفنهم بالمقابر لإخفاء الجريمة.