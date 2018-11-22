الإعلان عن تشكيل لجنة المصالحة الشاملة في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب ا)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية (المدعومة دوليا)، فائز السراج ، اليوم الخميس، قرارا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة برئاسة الشيخ عبد اللطيف الشويرف، وعضوية 22 شخصية يمثلون أكاديميين وخبراء وشخصيات وطنية بكافة المكونات والمناطق.

جاء ذلك في بيان للمجلس عبر صفحته على فيسبوك،بحسب "بوابة الوسط"الإخبارية الليبية.

وتأتي اللجنة في إطار حزمة الإجراءات التي أعلنها المجلس الرئاسي مؤخرًا، وتشمل برنامج إصلاح الاقتصاد، والمنظومة الأمنية والحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب، والمصالحة الوطنية الشاملة، والاستعداد لإجراء الانتخابات العامة.

وانتهى مؤتمر باليرمو حول ليبيا في إيطاليا الأسبوع الماضي إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في السعي لعقد الانتخابات العامة في ربيع 2019، وإطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، وتدشين لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشامل.

وأشار بيان للمجلس إلى أنّ اللجنة ستتولى إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة في كافة أنحاء الدولة.

وأضاف البيان أن القرار نص على أن تقوم اللجنة بوضع آلية شاملة لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة، بالإضافة إلى "تقديم تقارير شهرية بنتائج أعمال المجلس الرئاسي، واعتماد خطة عملها، بما في ذلك الإجراءات المالية التنظيمية"، كما "تقوم اللجنة بمهامها خلال مدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد".

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعات مسلحة عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.