العراق يكشف مصير "الذراع الأيمن" لزعيم داعش أبوبكر البغدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ)

قتل قيادي بارز على علاقة وثيقة بزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، وذراعه الأيمن ضمن "ولاية صلاح الدين"، على الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال مصدر أمني عراقي - لوكالة أنباء الإعلام العراقي /واع/ - إن "القيادي في تنظيم (داعش) والملقب (أبو عمر العراقي) والمعروف بـ(الأزرك) في صفوف التنظيم، قتل متأثراً بجراحه، إثر قصف طيران الجيش لوكر داعشي في منطقة البو صليبي على الحدود بين ديالى وصلاح الدين أمس".

وأضاف أن "أزرك معروف بعلاقته الوطيدة بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ويعتبر ذراعه الأيمن ضمن ولاية صلاح الدين".

وكان مصدر أمني كشف لوكالة أنباء الإعلام العراقي، عن مقتل خمسة دواعش بقصف جوي استهدف وكرًا في منطقة البو صليبي على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.