نقيب الصيادلة: تشييع جثمان الصيدلي المتوفي بالسعودية مساء الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، إن جثمان الدكتور أحمد طه -الذي قتل بالسعودية قبل أيام- سيصل إلى القاهرة الساعة 6.20 مساء غد الجمعة، بالمطار القديم على طائرة الخطوط الجوية السعودية

أضاف في تصريحات صحفية، انه سيتم التوجه إلى مسجد أبو المكارم بالقاهرة للصلاة على الجثمان الشهيد، ثم دفنه بمقابر أسرته.

أوضح أنه سيتم إقامة عزاء الدكتور أحمد طه يوم الأحد المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر مكرم.

وكان نقيب الصيادلة، قد اجتمع مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وتم مناقشة كافة الشئون المتعلقة بحقوق الدكتور أحمد طه، وعقد بروتوكول تعاون مع الوزارة لحصر أسماء وعناوين الصيادلة العاملين بالخارج للتواصل معهم، بالإضافة إلى التوعية بالأدوية الممنوعة داخل الدول أو ممنوع اصطحابها خارج جمهورية مصر العربية.