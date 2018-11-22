وزيرة الثقافة تبحث مع وفد برلماني مجري سبل التعاون الفكري والفني- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الخميس، وفدًا برلمانيًا من المجر برئاسة الدكتور استيفان هيلر نائب رئيس البرلمان وعضو لجنة الثقافة والوزير الاسبق والدكتور بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة ولاجوس كوهاري مستشار العلاقات الخارجية، لبحث سبل دعم وتعزيز مسارات التعاون وإطلاق مشروعات فنية ثقافية بين البلدين.

وذكرت وزارة الثقافة -في بيان- أن اللقاء تناول مناقشة دور الثقافة فى بناء الانسان باعتبارها الوسيلة القادرة على تشكيل ملامح المجتمعات.

وقالت وزيرة الثقافة -في البيان- إن الأوساط الثقافية والفنية في مصر تشهد حالة من الحراك بين المبدعين بما يمتلكونه من إرث حضاري، وأكدت أهمية المضي قدماً لتطوير الأنشطة والفعاليات المتنوعة والمتعددة التي تنظمها وزارة الثقافة اعتماداً علي أحدث التقنيات والنظم الحديثة في عالم التكنولوجيا المعاصرة لتبادل الحوارات والمعلومات والثقافات، وضرورة تسليح العقول بالأفكار الإيجابية لمواجهة قضايا التطرف.

وأضافت أنه من المهم تمكين الشباب وإدراج رؤاهم وتصوراتهم في منظومة العمل الثقافي كأحد الأساليب الفاعلة لحماية المجتمع وهو ما تتبناه المؤسسة الثقافية حالياً، واتخذت معرض صالون الشباب وتكليف قيادة شابة لادارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى كنموذجين لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

بدوره، قال الدكتور استيفان هيلر نائب رئيس البرلمان المجري إن الثقافة تحمل قيماً سامية وتدعو لتعزيز التواصل بين شعوب الارض، مشيراً إلى متابعة قطاعات عديدة في بلاده للمناخ الثقافي والفني في مصر.

وأشاد بفعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأكد أن دور الثقافة لا يقل أهمية عن الاقتصاد في تنمية الاوطان، معلناً رغبته في إقامة فعاليات بدار الأوبرا المصرية باعتبارها منارة متفردة للإشعاع الفني والثقافي في مصر والشرق الأوسط.