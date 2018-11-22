أزمة تشكيل الحكومة تنغص احتفال لبنان بذكرى الاستقلال

الحريري بعث برسالة إلى رئيس التيار الوطني الحر، أعرب فيها عن رفضه لمقترحه بخصوص تسوية معضلة النواب السنة.

ألقى فشل القوى السياسية اللبنانية في التوصل إلى تسوية حكومية بظلاله، على الاحتفال بالذكرى الـ75 من استقلاله. وقال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري صباح الخميس، إن مفتاح حل الأزمة الحكومية ليس لديه، في رد واضح على تصريحات لحزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اللذين حملاه مسؤولية تسوية المعضلة.

وتعثرت جهود رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية على خلفية تمسك حزب الله بتوزير أحد النواب السنّة الموالين له.

وترى أوساط سياسية لبنانية أن موقف حزب الله يهدف لخلق ثنائية سنية داخل الحكومة من شأنها أن تضعف موقف الحريري. ويلقى الحزب في ذلك دعما من حركة أمل والتيار الوطني الحر الذي أعرب رئيسه مؤخرا عن دعمه لمطالب النواب السنّة الموالين للحزب، خلال لقاء جرى بينهما.

وتشير الأوساط إلى أن الحريري لن يقبل عملية الابتزاز التي تمارسها هذه الأطراف ضده، مشيرين إلى أن تنازله سيعني استنزاف المزيد من رصيده السياسي وحتى الشعبي.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحريري بعث برسالة إلى رئيس التيار الوطني الحر، أعرب فيها عن رفضه لمقترحه بخصوص تسوية معضلة النواب السنة، والتي تقضي بالتراجع عن المقايضة التي تمت بينه وبين رئيس الجمهورية بحيث يكون هناك وزير سني من نصيب الأخير فيما يكون له وزير مسيحي.

ميشال عون: لبنان يعيش أزمة تشكيل حكومة، وهي تفقدنا الوقت الذي لا رجعة فيه

ويأتي رفض الحريري لهذا العرض لأن ذلك سيعني أن يكون هو الوحيد المطالب بالتنازل من حصته، فيما يحافظ التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على مكاسبهما الحكومية الممثلة في 11 وزيرا.

وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون عشية الاحتفال بذكرى الاستقلال الذي يصادف 22 نوفمبر من كل عام، من أن أزمة تشكيل الحكومة التي تشهدها بلاده، تتسبب في “خسارة وقت لا رجعة فيه”.

وأوضح عون، أن “لبنان يعيش أزمة تشكيل حكومة سبق أن عاشها في السنوات الماضية، وتحصل في دول عريقة في الديمقراطية والحضارة، ولكنها تُخسرنا الوقت الذي لا رجعة فيه”. وتوجه للقوى السياسية “إذا كنتم تريدون قيام الدولة، فتذكروا أن لبنان لم يعد يملك ترف إهدار الوقت”. ودعا المسؤولين والأحزاب والتيارات والمذاهب إلى “نبذ خلافاتنا، وأن نضع مصالحنا الشخصية جانبا، ونبرز حس المسؤولية تجاه من أوكلنا مصيره”.

واعتبر عون أن المواطن اللبناني “سئم الوعود، ويكاد ييأس من تناتش (تقاتل) المصالح، وملّ عدم اكتراث أصحاب القرار بمخاوفه وبطالته وحقوقه وأحلامه المكسورة”.

وشهد لبنان تحركات احتجاجية الخميس، حملت جميع القوى السياسية مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد.

ويرى مراقبون أن تصريحات عون تعكس رغبته في البقاء على الحياد من الأزمة، ويلفت هؤلاء إلى أن رئيس الجمهورية لو أراد فعلا التوصل إلى تسوية لبادر بالقبول بمنح أحد النواب السنّة الموالين لحليفه من حصته الوزارية، التي سبق وأثارت جدلا كبيرا.

والأسبوع الماضي، هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ، بإعادة مفاوضات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول، مصرا على تمثيل حلفائه السُنّة بمقعد في الحكومة.

من جهته، اتهم الحريري، الثلاثاء الماضي، “حزب الله”، بـ“تعطيل” تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على رفضه خرق اتفاق الطائف. ويرى متابعون أنه في ظل تمترس كل طرف خلف موقفه فإن الأزمة مرشحة لأن تطول أكثر الأمر الذي من شأنه أن يعمق الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

ويتعين تشكيل حكومة جديدة قبل أن يشرع لبنان في إصلاحات مالية كبرى قال صندوق النقد الدولي في يونيو إن هناك حاجة ماسة لها لعلاج مسألة ديون البلاد.

ولا تنحصر المخاوف في الوضع الاقتصادي المترنح بل وأيضا هناك خشية من اختراق أمني خاصة وأن المنطقة تواجه تحديات قد تشكل تهديدا للبنان الذي لطالما كان إحدى ساحات الصراعات بالوكالة.