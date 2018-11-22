" الاستقلال" اللبناني.. ينفجر بعبوة لنواف الموسوي

فتيات الاستعراض الاستقلالي (علي علوش)

في يوم الاستقلال "الأول"، ويوبيله الماسي، كانت الطقوس هي نفسها تقريباً: كلمة رئيس الجمهورية، عرض عسكري في قلب بيروت. وضع الأكاليل على قبور أبطال الاستقلال ورموزه.

الدولة المنتظرة!

الرئيس ميشال عون الذي قال أن لبنان يعيش أزمة تشكيل حكومة "سبق أن عاشها في السنوات الماضية، وتحصل في دول عريقة في الديموقراطية والحضارة"، انتبه في كلمته على ما يبدو أن ليس ثمة دولة بعد، فنبّه "إذا كنتم تريدون قيام الدولة، تذكروا أن لبنان لم يعد يملك ترف إهدار الوقت".

وبعد 75 سنة على الاستقلال، تخللتها أزمات وجودية كبرى (1958، 1968، 1973) ثم من سلسلة حروب امتدت من العام 1975 وحتى أواخر العام 1990، إضافة إلى 15 سنة من "الوصاية" السورية، مسبوقة باحتلال عسكري سوري لثلثي لبنان (ابتداء من 1976)، والمترافقة مع الاحتلال الإسرائيلي المديد لجنوب لبنان (1978-2000)، تلتها ثلاثة حروب خاطفة (تصفية الحساب 1993، عناقيد الغضب 1996، حرب تموز 2006).. عاد الرئيس عون ليقول بداهةً في كلمته المتلفزة: "دخول العنصر الخارجي يفقدنا حرية القرار". بالطبع، ووفق رطانة سياسية سائدة، أكد الرئيس على "محاربة الفساد".

خنجر

لكن، للأسف، يبدو أن "المعنى" السياسي الفعلي لهذه المناسبة لم يكن هنا، لا في الاستعراض العسكري ولا في حفلات الاستقبال الرسمية، ولا عند نصب الجندي المجهول، ولا هناك في مدافن رجالات الاستقلال، ولا في الكلمة الرئاسية، ولا حتى في الاستعراض الكاريكاتوري لصهر الرئيس، قبل أيام عند مصب نهر الكلب.. إن المعنى الذي يشبه العبوة الناسفة لكل هذه المناسبة - العيد، كان بيد "النائب" عن حزب الله نواف الموسوي، الذي صرّح بما يشبه "المانيفستو": "في هذا اليوم نتذكر أن بطل الاستقلال الحقيقي هو أدهم خنجر، ومن هو مع أدهم خنجر، ومن استمر في طريق أدهم خنجر. إليه تساق أكاليل الورود والغار. إليه، إليه وحده". وعلى سبيل الاستهزاء من قبل ممثل الحزب الذي يتربع على سيادة لبنان وصياً مدججاً بعشرات آلاف الصواريخ، يقول: "22 تشرين الثاني هو اليوم الذي اختير لكي يسمى عيدا للاستقلال". وكلمتا "اختير" و"يسمى" تحملان هنا وجه التشكيك بالميقات، كما تضمران معنى اصطناع المناسبة وزيفها، أما ما هو حقيقي بالنسبة للموسوي فيكمن في عبارته: "في هذا اليوم، نتذكر شهداءنا الأبطال الذين قاموا بالعمليات الاستشهادية والنوعية التي أخرجت لبنان من القبضة الاستكبارية والصهيونية".

يذكر أن أدهم خنجر وصاحبه صادق حمزة ومن معهما، كانوا وفق الرواية التاريخية، زمرة طفّار من "المتساقطين" من عائلات إقطاعية، قاموا بغارات على قرى مسيحية مثل دبعال بجوار قانا، وقرى إسلامية قرب صور، وهاجموا دوريات فرنسية بتحريض من ضباط هاشميين، وفي الوقت نفسه لاقوا دعماً من مؤتمر "وادي الحجير" الذي نظمه الأعيان المؤيدين لانضمام لبنان إلى المملكة العربية. تكللت هجمات هذه المجموعات المسلحة، المدعومة من قبل الدولة الفيصلية، بالمجزرة الشهيرة في عين إبل عام 1920. وقد حوكم أدهم خنجر بتهمة اللصوصية أيضاً، وحكم عليه بالإعدام.