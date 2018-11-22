جبران باسيل.. ما بعد بشير الجميّل وأدهى

تحالفاته مع الشيعة والعلويين لها أبعاد موغلة في صميم طموحات الأقليات

وسّع الوزير جبران باسيل مساحة ملعبه. بل ويتمددّ إلى ساحات الآخرين، مسيحياً وإسلامياً. إنه الوزير فوق العادة، ورئيس أكبر كتلة نيابية. ولن يفرّط بأي مجال للإستثمار بذلك. فما أُتيح له حالياً قد لا يُتاح فيما بعد. لذا، لا يسمح بإضاعة الوقت. لا ينام. يفكّر بتيّاره، وبتوسيع قاعدته الشعبية، وبشدّ الأواصر التنظيميّة. هو بالتأكيد مهجوس برئاسة الجمهورية، على قاعدة "الرئيس القوي" إيّاها. هو الأحقّ بذلك، وفق رؤيته لذاته، ووفق "معاييره": أليس هو صاحب أكبر كتلة مسيحية، والناشط الأبرز؟

لا غنى عنه

يعمل باسيل على صوغ وقائع سياسية مناسبة له، ترفده بالقوة بقدر ما تحميه. وهو عنونها في جولاته الإنتخابية، حين قال إنه يطمح ليكون هناك: "التيار الشيعي الثالث، والسنّي الثاني، والدرزي الثاني". وإذ تعذّر عليه توزير شيعي من حصّته حالياً، فلا ننسى طموحه النيابي الشيعي الذي جرى إسقاطه في بلاد جبيل. وهو راهناً يتمسك بتوزير سنّي ودرزي من حصّة عمّه رئيس الجمهورية.

مرتكزات حصانته السياسية تطوّرت. لم يعد محصوراً بحسبانه تابعاً للرئيس ميشال عون. عمل كي يصبح حاجة للجميع. حاجة لا غنى عنها لدى الحريري من أجل العودة إلى رئاسة الحكومة. التفاهم بينهما تعمّد ليس بتحالفات انتخابية وسياسية فقط، بل بشراكات إقتصادية ومالية! حاجة حزب الله له كما هو بحاجة إليه. قدرته على اللعب و"التوتير" في الجبل، تجعله حاجة ملّحة لوليد جنبلاط الرافض للعودة إلى زمن الإنقسام والتوترات الأهلية أو الطائفية. هكذا، كرّس باسيل نفسه كرجل لا بديل عنه، قادراً على فرض ما يريد شعبياً وسياسياً. أما علاقته مع الرئيس نبيه برّي فمحكومة بنمط التقسيط: كل واقعة أو ملف على حِدة،. وبرطانة لبنانية: "مرّر لي لأمررّ لك". شهدت الإدارات اللبنانية أمثلة كثيرة على هذا المبدأ، من مناقلات ديبلوماسية إلى تحويلات مالية.

الرسّام

يعمل باسيل بحكم الأمر الواقع. يمتاز بتكتيك سريع البديهة، وبتفكير بعيد المدى. يعرف كيف يبدأ لوحة يسعى إلى رسمها، فتتضح ملامحها مع مرور التطورات (التي يسهم في صنعها أصلاً)، فيضع الجميع تحت الأمر الواقع. هكذا تصرّف أثناء مفاوضات القانون الإنتخابي، وهذا ما كرّسه في عملية تشكيل الحكومة. دخل هذا المجال بإندفاعة كبرى، عندما قلب الطاولة في عين التينة، مستنداً على تفاهم سرّي بين عون والحريري، لإنجاز التسوية الرئاسية. يومها لم يكن أحد ليصدّق أن باسيل الثائر على سيّد عين التينة، يمكنه تحقيق ما يريد: وصول عمّه إلى الرئاسة. وحتى يوم أُعلنت مبادرة الحريري، لا برّي صدّق ولا غيره كان قابلاً لتصديق احتمال وصول الغاية إلى خاتمتها السعيدة، بالنسبة إلى رئيس التيّار الوطني الحرّ.

تلك الإندفاعة نفسها، يعززها ويزخّمها حالياً للإستثمار في الإستحقاق المقبل.

بلياردو

حظي الوزير فوق العادة، بما لم يحظ به أحد، يشبهه كثر بالسلطان سليم الخوري، شقيق الرئيس بشارة الخوري. ويصّنفه بعضهم بأنه المهجوس بفكر بشير الجميّل، وكميل شمعون. وهو الذي يرددّ في مجالس خاصة، أنه يريد أن يتخطّى الإثنين معاً، لما سيحققه للمسيحيين. فيما على الضفة النقيضة، يعتبر خصومه أن أفكاره وطروحاته وطموحاته، ستدفع المسيحيين إلى موجة هجرة جديدة، وتخسّرهم ما كسبوه أو استطاعوا المحافظة عليه.

لم يستطع وزير أن يحققّ حظوة رئاستين: الأولى والثانية معاً. فالرئاسة الأولى أوكلته بمهمّة تسهيل تشكيل الحكومة (برضى وربما برجاء من رئيس الحكومة المكلّف). مهمةٌ تراها الرئاسة الثالثة مستعصية. على هذا النحو تظهر الحاجة إلى هندسته، تقنياته في اجتراح الحلّ، وتأمين المخرج من المأزق. "يدوزن" الحقائب والحصص، مثلما يجري مناقلات داخل وزارته.

إذا ما تلقّى ضربة، يكون جاهزاً لتسديد أشدّ منها وأوجع. أبرع من يجيد لعبة البلياردو في السياسة. يصوّب على طابة ليضربها بأخرى، فالثالثة تصيب الهدف. حين بدأ حراكه لحلّ العقدة السنّية، كان الهدف مختلفاً. استعاد زخم علاقاته العامة بكل القوى، وفرض الطوق على قوى أخرى استثناها، كالقوات والمردة، اللذين كانت مصالحتهما برأيه لها غاية وحيدة، هي تطويقه. يعرف دروس الماضي جيداً، فقد اعتاد الساسة الموارنة على التحوّل في التحالفات والانقلابات، وعلى الإصطفاف بوجه بعضهم البعض، إلى حدّ "الكرسحة". لكن باسيل من نوع مختلف، وحتّى ولو أُقعد، فكرسيّه يتحرك.

نزعة الأقلّيّات

أخطر الإشكاليّات السياسية وأشدّها حساسية، تثيرها تصريحاته ومواقفه. لا يضيره ذلك. بات هذا الأمر جزءاً من تكتيكه المخيف، الذي يبقيه في واجهة الحدث، بل وصانعه. هو مثلاً صاحب مقولة "عدم وجود خلاف أيديولوجي مع اسرائيل، وهدفه الوصول إلى العيش بسلام التجاور"، كما أنه المنظرّ من موسكو لـ"تحالف مشرقي"، ما استفز الفاتيكان إلى حدّ بعيد. أيضاً، هو بالأمس يخرج مطالباً بتثبيت لوحة جلاء الجيش السوري عن لبنان. ما دفع بعض حلفاء النظام السوري لتذكيره وتمنينه كيف أن النظام السوري عطّل الحياة السياسية في لبنان لأشهر، من أجل توزيره وضمان مقعد دائم له في الحكومات المتعاقبة. هنا يعود إلى لعبة البيلياردو. استعراضية لوحة الجلاء لم يكن هدفها سوريا. غايتها قائمة على حسابات مختلفة، أهمها التصويب على القوات، والمزايدة عليها مسيحياً. أما إستفزاز النظام السوري أو حلفاؤه فمقدور عليه، بموقف آتٍ أو بتسليف سياسي مقبل.

تحالفه المتين مع حزب الله، ليس لمصلحة فقط، وإن تجلّت المصلحيّة في محطات عديدة، آخرها في الإنتخابات النيابية ولوائحها وتحالفاتها، أو في الإنقلاب على تفاهم مسبق في إنتخابات نقابة أطباء الأسنان، حيث نصّ إتفاق مسبق بينهما على مداورة منصب النقيب بين المسلمين والمسيحيين، فتنصّل من ذلك تحت حجّة عدم جهوزية البيئة الحاضنة له لهذا القرار. العلاقة مع الحزب أبعد من ذلك، وإن كانت في الجوهر تحكمها وتمليها المصلحة. لكن ثمة ما يتعلّق بالدواخل العميقة، الاجتماعية والديموغرافية. وهي التي تملي عليه مواقفه تجاه اللاجئين، وفي مسألة حق المرأة بإعطاء جنسيتها لزوجها وأولادها، والتي يُتهم بسببها بعنصرية يدّعي افتخاره بها. باسيل يذهب عميقاً بهذه التحالفات، التي قد تكون مع السنّة محصورة في الإطار المصلحي، أما مع الشيعة والعلويين فليست كذلك. لها أبعاد موغلة في صميم طموحات الأقلّيّات.